Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mobile Wache am Freitag in Marl-Hüls - Polizei verstärkt Präsenz im Stadtteil

Recklinghausen (ots)

Am kommenden Freitag (13.02.2026) steht die Mobile Wache der Polizei Recklinghausen in Marl auf dem Marktplatz Hüls. Mit diesem Baustein erweitert die Polizei ihr Angebot, um für die Menschen in Marl bürgernah da zu sein. Zuletzt hatte es verstärkt Hinweise aus dem Stadtteil auf Straftaten in der Öffentlichkeit und Probleme im Zusammenhang mit größeren Jugendgruppen gegeben.

Mitte Januar war es am Gymnasium im Loekamp (GiL) in Hüls zu einem Fall von Körperverletzung und Vandalismus gekommen. Täter verursachten erheblichen Sachschaden am GiL und verletzten den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Vor Ort gab es Hinweise auf einen der Tatverdächtigen. Er steht auch weiter im Fokus der Ermittlungen.

"Die Hinweise der Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtteil Hüls nehme ich sehr ernst. Neben der Auswertung und Bewertung von Straftaten ergibt sich durch Hinweise aus der Bevölkerung ein genaueres Bild zur Situation vor Ort. In Hüls sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb jetzt noch stärker präsent, um Straftaten möglichst zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken", sagt Polizeipräsidentin Friedrike Zurhausen. "Scheuen Sie sich nicht, bei der Polizei auf Probleme in ihrem Stadtteil hinzuweisen. Das hilft uns, Maßnahmen neu zu treffen oder bestehende Konzepte anzupassen", so Zurhausen weiter. Falls nötig, können an der Mobilen Wache auch Strafanzeigen aufgenommen werden.

In allen Stadtteilen sind täglich, neben dem Streifendienst, Polizeibeamtinnen und -beamte des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs. Oft sind Maßnahmen der Polizei aber auch bewusst nicht erkennbar, weil Kräfte in ziviler Kleidung vor Ort sind.

Die Mobile Wache in Hüls ist nur ein Baustein unter dem Aspekt Prävention und zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Menschen in der Stadt. Die Polizei Recklinghausen führt gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Marl Schwerpunkteinsätze rund um den Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB), den Marler Stern und den Creiler Platz durch. Auch hier kommt die Mobile Wache regelmäßig zum Einsatz.

Zudem wurden Netzwerktreffen initiiert, an denen neben der Polizei verschiedene Ansprechpartner der Stadt Marl, die Vestische Straßenbahnen GmbH, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Vertreter des Einkaufszentrums beteiligt sind. In diesem Rahmen werden Maßnahmen abgestimmt und Präventionsansätze weiterentwickelt.

Polizeipräsidentin Zurhausen unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Sicherheit ist eine Aufgabe, an der viele Stellen beteiligt sind. Im engen Austausch mit den Netzwerkpartnern können wir nachhaltige Lösungen entwickeln und konsequent umsetzen."

Termine der Mobilen Wache in Marl im Monat Februar 2026:

Freitag, 13.02.2026, 14 Uhr -18 Uhr - Marktplatz Hüls

Mittwoch, 18.02.2026, 14 Uhr - 18 Uhr - ZOB Marl

Dienstag, 24.02.2026, 14 Uhr - 18 Uhr - Markplatz Hüls

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell