POL-RE: Oer-Erkenschwick: Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Recklinghausen (ots)

An der Zillestraße waren gestern Abend mutmaßliche Betrüger unterwegs - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Gegen 18:00 Uhr klingelten zwei Männer bei einer Seniorin aus Oer-Erkenschwick. Sie gaukelten ihr vor, für eine Wohnungsgesellschaft zu arbeiten und Messungen vornehmen zu müssen. Unter diesem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zu Wohnung. Nachdem die Männer ihre angeblichen Arbeiten abgeschlossen hatten und die Wohnung verließen, stellte die Seniorin fest, dass die Unbekannten unter anderem Bargeld und Schmuck mitgenommen hatten. Die Männer sollen nach Angaben der Seniorin einen dunkelgrauen Overall und Handschuhe getragen haben. Einer der Männer hatte dunkle Haare.

Unter der 0800 2361 111 nimmt die Kripo Zeugenhinweise entgegen.

