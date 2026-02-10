Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Kripo ermittelt Tatverdächtige nach Einbrüchen und Raub

Recklinghausen (ots)

Anfang des Jahres kam es an der Niederstraße in Recklinghausen und an der Scherlebecker Straße in Herten zu Einbrüchen mit Gullydeckeln (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6190491) - nach umfangreichen Ermittlungen ergab sich gegen fünf Jugendliche ein Tatverdacht. Die Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und kommen aus Recklinghausen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum setzte die Polizei am 30. Januar bei den Tatverdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse um. Die Beamtinnen und Beamten stellten unter anderem Handys und mögliche Tatbekleidung sicher. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Zwei der Jugendlichen - 15 und 17 Jahre alt - stehen außerdem im Verdacht, am 27. Januar einen Supermarkt ausgeraubt zu haben. Die Pressemeldung zum Raub finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6205339

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die fünf Jugendlichen ein.

