Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Kripo ermittelt Tatverdächtige nach Einbrüchen und Raub
Recklinghausen (ots)
Anfang des Jahres kam es an der Niederstraße in Recklinghausen und an der Scherlebecker Straße in Herten zu Einbrüchen mit Gullydeckeln (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6190491) - nach umfangreichen Ermittlungen ergab sich gegen fünf Jugendliche ein Tatverdacht. Die Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und kommen aus Recklinghausen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum setzte die Polizei am 30. Januar bei den Tatverdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse um. Die Beamtinnen und Beamten stellten unter anderem Handys und mögliche Tatbekleidung sicher. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft entlassen.
Zwei der Jugendlichen - 15 und 17 Jahre alt - stehen außerdem im Verdacht, am 27. Januar einen Supermarkt ausgeraubt zu haben. Die Pressemeldung zum Raub finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6205339
Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die fünf Jugendlichen ein.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell