Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Waltrop: Räuber scheitert und flüchtet
Recklinghausen (ots)
Nach einem versuchten Raub "Am Herdicksbach" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am heutigen Morgen wollte ein 55-Jähriger aus Lünen mit einem Geldbehältnis in ein Auto einsteigen. Plötzlich näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Mann und versuchte dem 55-Jährigen das Behältnis zu entreißen. Als er scheiterte, rannte der Unbekannte in Richtung Gewerbegebiet davon. Der Mann aus Lünen informierte gegen Mittag die Polizei.
Personenbeschreibung des Mannes:
- ca. 25 Jahre alt - ca. 1,75 Meter groß - vermutlich dunkle Haare unter einer Kapuze - schmächtige Statur - dunkle Jogginghose - dunkle Jacke oder Hoodie
Hinweise werden von der Kripo unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
