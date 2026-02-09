PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Räuber scheitert und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Raub "Am Herdicksbach" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am heutigen Morgen wollte ein 55-Jähriger aus Lünen mit einem Geldbehältnis in ein Auto einsteigen. Plötzlich näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Mann und versuchte dem 55-Jährigen das Behältnis zu entreißen. Als er scheiterte, rannte der Unbekannte in Richtung Gewerbegebiet davon. Der Mann aus Lünen informierte gegen Mittag die Polizei.

Personenbeschreibung des Mannes:

   - ca. 25 Jahre alt - ca. 1,75 Meter groß - vermutlich dunkle Haare
     unter einer Kapuze - schmächtige Statur - dunkle Jogginghose - 
     dunkle Jacke oder Hoodie

Hinweise werden von der Kripo unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:48

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei hofft nach Einbrüchen um Hinweise

    Recklinghausen (ots) - Bottrop: Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstagnachmittag (14:00 Uhr) bis Sonntag (01:50 Uhr) die Haustür eines Reihenmittelhauses auf. Im Objekt wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Das Wohnhaus steht an der Straße "Heimbruch". Dorsten: Zwischen Samstagnachmittag und ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:50

    POL-RE: Recklinghausen: Zwei Raubdelikte - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

    Recklinghausen (ots) - Am Sonntagabend kam es im Bereich des Hauptbahnhofes zu zwei aufeinanderfolgenden Raubdelikten. Gegen 19:55 Uhr folgte eine Gruppe von sieben jungen Männern, einem 17-jährigen Jugendlichen aus Recklinghausen, vom Busbahnhof in die Vorhalle des Hauptbahnhofs. Im Bereich der Unterführung zur Ludwig-Erhard-Allee drückten sie den Recklinghäuser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren