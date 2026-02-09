Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Räuber scheitert und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Raub "Am Herdicksbach" bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am heutigen Morgen wollte ein 55-Jähriger aus Lünen mit einem Geldbehältnis in ein Auto einsteigen. Plötzlich näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Mann und versuchte dem 55-Jährigen das Behältnis zu entreißen. Als er scheiterte, rannte der Unbekannte in Richtung Gewerbegebiet davon. Der Mann aus Lünen informierte gegen Mittag die Polizei.

Personenbeschreibung des Mannes:

- ca. 25 Jahre alt - ca. 1,75 Meter groß - vermutlich dunkle Haare unter einer Kapuze - schmächtige Statur - dunkle Jogginghose - dunkle Jacke oder Hoodie

Hinweise werden von der Kripo unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

