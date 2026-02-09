Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Datteln/Halternam See: Polizeihubschrauber im Einsatz - Drei Vermisste gefunden

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Bürgerinnen und Bürger haben es sicher gehört und gesehen: Gleich dreimal war der Polizeihubschrauber am Sonntag im Einsatz über dem Kreis Recklinghausen, um bei der Suche nach vermissten Personen zu unterstützen.

In allen drei Fällen waren demente, zeitlich nicht orientierte Personen aus Seniorenresidenzen in Recklinghausen-Stadtmitte, in Datteln-Hagem und Haltern am See-Sythen abgängig.

Eine vermisste Seniorin aus Recklinghausen konnte durch einen aufmerksamen Mitteiler aufgefunden werden, ein vermisster Mann aus Datteln erschien während der laufenden Suchmaßnahmen bei seiner Familie.

In Haltern am See machte der Polizeihubschrauber jedoch eine Seniorin, auf die die Beschreibung der Vermissten zutraf, in einem Böschungsbereich ausfindig und konnte Rettungskräfte zu der Stelle leiten. Die Feuerwehr brachte die Dame in ein nahegelegenes Krankenhaus.

