Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: 26-Jähriger nach Streit schwer verletzt
Recklinghausen (ots)
Am Sonntagabend kam es zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 37-Jährige Recklinghäuser und der 26-Jährige aus Erwitte hielten sich gegen 20:00 Uhr zunächst gemeinsam in einer Wohnung an der Weißenburgstraße auf. Hier kam es zu einem Streit. Nach bisherigen Informationen schlug der 37-Jährige den 26-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock. Um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen, flüchtete sich der Mann aus Erwitte aus einem Fenster des 1. Obergeschosses. Der Angreifer lief durch das Treppenhaus ebenfalls aus dem Haus und schlug auf dem Gehweg weiter auf den 26-Jährigen ein. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 37-Jährige flüchtete vom Tatort.
