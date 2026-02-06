Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/ Recklinghausen/Oer-Erkenschwick/Castrop-Rauxel: Einbrüche - Polizei hofft auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Am Donnerstagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der "Alten Ringstraße" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume. Eine Videoaufnahme zeigt zwei Personen, die um 18:55 Uhr die Haustür des Einfamilienhauses verlassen.

Recklinghausen:

Auf der Dortmunder Straße versuchte ein bislang unbekannter Mann am heutigen Vormittag (07:25 Uhr) in ein Zweifamilienhaus zu gelangen. Dazu hebelte er ein Gartentor auf, verschaffte sich so Zutritt auf das Grundstück und schob dort die Tür eines Wintergartens auf. Als die anwesenden Eigentümer den mutmaßlichen Einbrecher erblickten, ergriff er ohne Beute die Flucht. Personenbeschreibung: -ca. 20-40 Jahre alt - ca. 1,75 Meter - normale Statur - schwarze Mütze - schwarze Jacke

Oer-Erkenschwick:

In der Zeit von Donnerstagnachmittag (17:00 Uhr) bis Freitagmorgen (07:00 Uhr) kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle am Westfalenring. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist noch unklar. Sie nahmen eine größere Kupferrolle und Kupferplatten mit und ergriffen dann vermutlich über die rückwärtige Fluchttür die Flucht.

Castrop-Rauxel:

Von einer Baustelle an der Hafenstraße entwendeten Unbekannte Starkstromkabel. Nach ersten Hinweisen passierte der Diebstahl am Donnerstagabend gegen 23:20.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell