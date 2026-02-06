Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Recklinghausen: "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Bottrop: Am Donnerstagnachmittag (13:00 Uhr) nahm ein Senior aus Bottrop einen Anruf entgegen. Am Telefon meldete sich eine Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab und ihm dann vorgaukelte, dass seine Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht habe. Sie brachte den Senior dazu, kurze Zeit später einem bislang unbekannten Abholer Bargeld und Schmuck zu übergeben. Personenbeschreibung:

- ca. 40 Jahre alt - schmale Statur - kurze, dunkle Haare - akzentfreies deutsch - dunkelblaue Jacke - dunkelblaue Hose

Wer "An der Kornbecke" etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Recklinghausen: Auch an der Salentinstraße erbeuteten mutmaßliche Betrüger mit der Masche "falsche Polizeibeamte" Bargeld. Gegen 14:15 Uhr rief zunächst ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank bei dem Senior an. Er erklärte, dass es vom Konto des Recklinghäusers zu einer ungewöhnlichen Abbuchung gekommen wäre. Weiterhin wäre derzeit eine Menge Falschgeld im Umlauf. Auch bei dem Ersparten des Seniors würde es sich um Falschgeld handeln. Deshalb würde ein Polizeibeamter das Geld gleich abholen und sicherstellen. Kurz darauf klingelte ein Mann bei dem Senior, gab sich als Polizeibeamter aus und nahm das Bargeld an sich. Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 1,80 Meter - schlanke Statur - akzentfreies deutsch - gepflegt - helle Bekleidung - Basecap

Auch in diesem Fall nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell