Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Mettmann/ Dorsten: Schlag gegen professionelle Autodiebe

Recklinghausen (ots)

Den Strafverfolgungsbehörden ist ein großer Schlag gegen eine professionell agierende Autodiebe-Bande gelungen, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in ganz Nordrhein-Westfalen tätig war. Insgesamt werden der Bande im Tatzeitraum zwischen Juli und Dezember 2025 mindestens zehn vollendete Autodiebstähle zur Last gelegt. Die Bande war auch in Dorsten unterwegs.

Hier die Pressemeldung der Polizei Mettmann:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6211161

