PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop - Rauxel: Junger Mann stirbt - Neue Erkenntnisse - Haftbefehl gegen die 17-jährige Tatverdächtige erlassen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Recklinghausen Nachtrag zu den Presseerklärungen vom 15.01.2026 und 16.01.2026

Wie bereits berichtet verstarb ein 17-jähriger aus Castrop-Rauxel am 14.01.2026 gegen 18:20 Uhr an der Wartburgstraße aufgrund einer Stichverletzung im Halsbereich. Im Nachgang wurde eine 17-jährige Jugendliche aus Castrop-Rauxel an ihrer Wohnanschrift festgenommen. Diese wurde am Folgetag nach ihrer Vernehmung aus dem Polizeigewahrsam entlassen, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in Notwehr gegen einen sexuellen Übergriff des 17-jährigen verteidigt hatte. Aufgrund der weiteren durchgeführten Ermittlungen, insbesondere der umfangreichen Auswertung des Handys der 17-Jährigen, ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass die Tatverdächtige den Verstorbenen geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtückisch mit einem Messer getötet hat. Bereits am 23.01.2026 erließ das Amtsgericht Dortmund auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtige wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Seitdem wird nach der Beschuldigten gefahndet, bislang ohne Erfolg. Bei der Beschuldigten handelt es sich um Angela R. Ein Lichtbild der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/194087

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Beschuldigten nimmt die Polizei Recklinghausen unter der Telefonnummer 0800 2361550 entgegen.

Weitere Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwalt Kruse. Dieser ist unter der Tel.-Nr. 0231/92626122 oder über das allgemeine Pressehandy der Staatsanwaltschaft Dortmund zu erreichen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:25

    POL-RE: Mettmann/ Dorsten: Schlag gegen professionelle Autodiebe

    Recklinghausen (ots) - Den Strafverfolgungsbehörden ist ein großer Schlag gegen eine professionell agierende Autodiebe-Bande gelungen, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in ganz Nordrhein-Westfalen tätig war. Insgesamt werden der Bande im Tatzeitraum zwischen Juli und Dezember 2025 mindestens zehn vollendete Autodiebstähle zur Last gelegt. Die Bande war auch in Dorsten unterwegs. Hier die Pressemeldung der ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:27

    POL-RE: Recklinghausen: Handy, Jacke und Geld geraubt

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub am Mittwochnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Um 17:50 Uhr wartete ein 15-Jähriger aus Herten am ZOB auf einen Bus. Plötzlich wurde er von einem bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen. Unter einem Vorwand liefen sie gemeinsam zu einem nahegelegenen Teich. Dort nahm der Unbekannten nach einer kurzen Diskussion das Handy aus der Hand des Herteners und gab ihm ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:25

    POL-RE: Datteln: Einbruch an der Sauerkampstraße

    Recklinghausen (ots) - Mit Schmuck konnten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Sauerkampstraße flüchten. Heute Vormittag zwischen 10:05 Uhr und 11:10 Uhr hebelten die Einbrecher ein Badezimmerfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume und ergriffen anschließend vermutlich über eine Terassentür mit dem Diebesgut die Flucht. Hinweistelefon: 0800 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren