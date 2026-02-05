Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop - Rauxel: Junger Mann stirbt - Neue Erkenntnisse - Haftbefehl gegen die 17-jährige Tatverdächtige erlassen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Recklinghausen Nachtrag zu den Presseerklärungen vom 15.01.2026 und 16.01.2026

Wie bereits berichtet verstarb ein 17-jähriger aus Castrop-Rauxel am 14.01.2026 gegen 18:20 Uhr an der Wartburgstraße aufgrund einer Stichverletzung im Halsbereich. Im Nachgang wurde eine 17-jährige Jugendliche aus Castrop-Rauxel an ihrer Wohnanschrift festgenommen. Diese wurde am Folgetag nach ihrer Vernehmung aus dem Polizeigewahrsam entlassen, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in Notwehr gegen einen sexuellen Übergriff des 17-jährigen verteidigt hatte. Aufgrund der weiteren durchgeführten Ermittlungen, insbesondere der umfangreichen Auswertung des Handys der 17-Jährigen, ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass die Tatverdächtige den Verstorbenen geplant, ohne rechtfertigenden Grund und heimtückisch mit einem Messer getötet hat. Bereits am 23.01.2026 erließ das Amtsgericht Dortmund auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einen Haftbefehl gegen die Tatverdächtige wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Seitdem wird nach der Beschuldigten gefahndet, bislang ohne Erfolg. Bei der Beschuldigten handelt es sich um Angela R. Ein Lichtbild der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/194087

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Beschuldigten nimmt die Polizei Recklinghausen unter der Telefonnummer 0800 2361550 entgegen.

Weitere Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwalt Kruse. Dieser ist unter der Tel.-Nr. 0231/92626122 oder über das allgemeine Pressehandy der Staatsanwaltschaft Dortmund zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell