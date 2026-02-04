Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Einbruch an der Sauerkampstraße

Recklinghausen (ots)

Mit Schmuck konnten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Sauerkampstraße flüchten.

Heute Vormittag zwischen 10:05 Uhr und 11:10 Uhr hebelten die Einbrecher ein Badezimmerfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume und ergriffen anschließend vermutlich über eine Terassentür mit dem Diebesgut die Flucht.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell