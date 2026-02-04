Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Betrugsmasche erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag (ca. 10 Uhr) gaukelte ein "falscher Wasserwerker" einem Senior aus Recklinghausen einen Rohrbruch vor und verschaffte sich so Zutritt zu seiner Wohnung in der Innenstadt. Im Verlaufe des Tages, fiel dem Recklinghäuser auf, dass der mutmaßliche Betrüger Bargeld aus seinem Wohnzimmer entwendet hatte. Er informierte die Polizei.

Der Senior kann den Mann wie folgt beschreiben: -schlank - ca. 1,80 Meter - dunkle, kurze Haare - blaue Jacke - blaue Hose - akzentfreies deutsch

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell