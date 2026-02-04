PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Betrugsmasche erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag (ca. 10 Uhr) gaukelte ein "falscher Wasserwerker" einem Senior aus Recklinghausen einen Rohrbruch vor und verschaffte sich so Zutritt zu seiner Wohnung in der Innenstadt. Im Verlaufe des Tages, fiel dem Recklinghäuser auf, dass der mutmaßliche Betrüger Bargeld aus seinem Wohnzimmer entwendet hatte. Er informierte die Polizei.

Der Senior kann den Mann wie folgt beschreiben: -schlank - ca. 1,80 Meter - dunkle, kurze Haare - blaue Jacke - blaue Hose - akzentfreies deutsch

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren