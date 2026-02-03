Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Schneller Fahndungserfolg - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei suchte seit heute Mittag mit Fotos nach einem tatverdächtigen Mann, der für einen räuberischen Diebstahl im Dezember 2025 in einem Supermarkt auf der Horster Straße verantwortlich sein soll. Der Mann konnte nach kurzer Öffentlichkeitsfahndung identifiziert werden.

Wir bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

