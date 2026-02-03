Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Schneller Fahndungserfolg - Fahndung erledigt
Recklinghausen (ots)
Die Polizei suchte seit heute Mittag mit Fotos nach einem tatverdächtigen Mann, der für einen räuberischen Diebstahl im Dezember 2025 in einem Supermarkt auf der Horster Straße verantwortlich sein soll. Der Mann konnte nach kurzer Öffentlichkeitsfahndung identifiziert werden.
Wir bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
