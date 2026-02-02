Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Jugendliche leicht verletzt - Streit unter mehreren Personen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem Einsatz am Hauptbahnhof im Ortsteil Lehmkuhle gerufen. Dort kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Aufeinandertreffen zwischen einer größeren Personengruppe (ca. 30 Personen) und Jugendlichen aus Ennigerloh. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die beiden Parteien nach vorherigen Streitigkeiten zu einer Aussprache in Bottrop verabredet. Als der 14 -Jährige und der 17-Jährige aus Ennigerloh am Bahnhof aus dem Zug ausstiegen, trafen sie auf die Personengruppe und es kam zum Streit. Eine Person hat während der Auseinandersetzung eine Schreckschusswaffe eingesetzt und den 14-Jährigen damit leicht verletzt. Eine andere Person soll außerdem ein Messer vorgezeigt haben - der 14-Jährige konnte nach eigenen Angaben einen Angriff abwehren. Aus der Personengruppe wurde auch Pfefferspray gegen die beiden Jugendlichen eingesetzt. Mehrere Zeugen informierten die Polizei. Die beiden Jugendlichen aus Ennigerloh wurden leicht verletzt, vor Ort von einem Rettungswagen versorgt und anschließend an ihre Eltern übergeben. Der Polizei liegen Hinweise auf die Tatverdächtigen vor. Die Ermittlungen dauern an.

