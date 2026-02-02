POL-RE: Gladbeck: 15-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots) - Am Wochenende kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren, sich untereinander bekannten Personen - verletzt wurde niemand. Nach einem vorangegangenen Streit in einer Marler Gaststätte kam es am Sonntag gegen 14:45 Uhr an der Straße "Nonnenbusch" erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren insgesamt rund acht Personen beteiligt. ...

