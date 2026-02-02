PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 15-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots)

Die Fahndung nach der Jugendlichen aus Gladbeck hat sich erledigt. Sie wurde wohlbehalten angetroffen. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten um Löschung der geteilten Fahndungsaufrufe und insbesondere der veröffentlichten Fotos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

