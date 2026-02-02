Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: 15-Jährige wieder da
Recklinghausen (ots)
Die Fahndung nach der Jugendlichen aus Gladbeck hat sich erledigt. Sie wurde wohlbehalten angetroffen. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten um Löschung der geteilten Fahndungsaufrufe und insbesondere der veröffentlichten Fotos.
