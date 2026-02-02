Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Einbrüche und Diebstähle im Kreis Recklinghausen/Stadt Bottrop Die Polizei bittet um Hinweise.

Recklinghausen (ots)

Einbrüche

Gladbeck

Am Freitag (30.01.) gelang es unbekannten Tätern, eine Wohnungstür in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße aufzuhebeln. Innerhalb einer Stunde (14:30 bis 15:30 Uhr) wurden alle Räume der Wohnung durchsucht und diverse Behältnisse geöffnet. Die Täter nahmen hochwertigen Goldschmuck mit und konnten unerkannt flüchten.

Castrop-Rauxel

Am Freitagabend (30.01.) gegen 21:30 Uhr gelang es zwei unbekannten, männlichen Personen, in das Mehrfamilienhaus an der Harkortstraße zu kommen. Im zweiten Obergeschoss hebelten sie eine verschlossene Wohnungstür auf. Dies hörten die beiden Wohnungsinhaber und guckten nach. Vor der geöffneten Tür trafen sie auf zwei vermummte Männer, die daraufhin die Flucht ergriffen. Aus dem Fenster konnten die Inhaber der Wohnung sogar drei Personen wegrennen sehen.

Bottrop

In der Nacht von Freitag (30.01./19:15 Uhr) zu Samstag (31.01./06:46 Uhr) brachen Unbekannte die Eingangstür zu einem Elektrogeschäft an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Im Geschäft schlugen sie das Glas einer Vitrine ein und entnahmen eine noch unbekannte Anzahl von Mobiltelefonen, bevor sie vom Tatort flüchteten.

Am Samstag (31.01.) nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin von 13:00 bis 16:40 Uhr aus. Sie betraten unerkannt den Terrassenbereich der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Burgstraße und stachen ein Loch durch die Glasscheibe einer Terrassentür. Anschließend gelang es ihnen, den innenliegenden Türgriff in eine offene Position zu bringen. Durch die geöffnete Tür betraten sie die Wohnung. Sie durchwühlten das Bad, den Flur und das Schlafzimmer nach Beute. Sie fanden Schmuck und verließen das Haus vermutlich auf demselben Weg.

Mit derselben Vorgehensweise gelang es unbekannten Tätern, in eine Doppelhaushälfte an der Wittstammstraße zu kommen. Die Tat hat zwischen 13:00 und 19:00 Uhr stattgefunden. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Marl

Am Sonntagabend (01.02.) hebelten zwei unbekannte Täter zunächst ein Gartentor zu einem Grundstück an der Rheinischen Straße auf. Auf dem Grundstück gelangten sie zur rückwärtigen Seite des Einfamilienhauses. Hier schoben sie zunächst die Rolllade zum Schlafzimmerfenster hoch und fixierten diese mit einem aufgefundenen Bambusrohr. Im Anschluss versuchten sie, das Fenster aufzuhebeln. Vermutlich gelang es erst, das Fenster zu öffnen, indem sie ein Loch in die Scheibe stachen, um den innenliegenden Fenstergriff in eine waagerechte Position zu schieben. Ein Spaziergänger wurde um 19:10 Uhr auf die Situation aufmerksam, sodass die Täter direkt die Flucht ergriffen.

PKW-Diebstahl

Bottrop

In der Nacht von Samstag, 31.01./20:30 Uhr, zu Sonntag, 01.02./08:45 Uhr, wurde auf unbekannte Weise, aus einer verschlossenen Garage an der Blankenstraße, ein VW Golf aus dem Zulassungsbezirk UN- entwendet.

Gladbeck

Von der Horster Straße in Gladbeck wurde auf unbekannte Weise ein Pkw Jeep Grand Cherokee entwendet. Am Dienstag (27.01.) ließ der Eigentümer das Fahrzeug nach einem technischen Defekt am Straßenrand von einem Abschlepper gegen 20:55 Uhr abstellen. Als das Fahrzeug am Samstag (01.02.) gegen 15:55 Uhr abgeholt werden sollte, befand es sich nicht mehr vor Ort. An dem Fahrzeug sind Kennzeichen aus dem Bereich GLA angebracht.

Kelleraufbrüche

Nach mehreren Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Schillerpark" bittet die Polizei ebenfalls um Zeugenhinweise. Die Einbrecher gelangten auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus und verschafften sich dann gewaltsam Zugang zu diversen Kellerabteilen der Mieter. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Die Einbrüche passierten in der Nacht von Donnerstag (18:00 Uhr) auf Freitag (07:00 Uhr).

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell