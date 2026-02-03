PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handy geraubt

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter entrissen einer Hertenerin am Montagnachmittag ihr Handy. Gegen 13:00 Uhr war die 20-Jährige am ZOB unterwegs. Plötzlich wurde sie von zwei Männern angesprochen. Einer der Unbekannten entriss ihr daraufhin ihr Handy. Zusammen flüchteten sie in Richtung August-Schmidt-Ring.

Personenbeschreibung:

1. Mann:

   -1,80 Meter - ca. 16 Jahre alt - schwarze Jacke mit Schriftzug - 
helle Jeans - schwarze Schuhe - Mütze und Kapuze

2. Mann:

   - 1,80 Meter - ca. 16 Jahre alt - schwarze Jacke - dunkle Jeans - 
     schwarze Schuhe - Mütze und Kapuze

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

