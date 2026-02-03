Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Handy geraubt
Recklinghausen (ots)
Zwei bislang unbekannte Täter entrissen einer Hertenerin am Montagnachmittag ihr Handy. Gegen 13:00 Uhr war die 20-Jährige am ZOB unterwegs. Plötzlich wurde sie von zwei Männern angesprochen. Einer der Unbekannten entriss ihr daraufhin ihr Handy. Zusammen flüchteten sie in Richtung August-Schmidt-Ring.
Personenbeschreibung:
1. Mann:
-1,80 Meter - ca. 16 Jahre alt - schwarze Jacke mit Schriftzug - helle Jeans - schwarze Schuhe - Mütze und Kapuze
2. Mann:
- 1,80 Meter - ca. 16 Jahre alt - schwarze Jacke - dunkle Jeans - schwarze Schuhe - Mütze und Kapuze
Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
