Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handy geraubt

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter entrissen einer Hertenerin am Montagnachmittag ihr Handy. Gegen 13:00 Uhr war die 20-Jährige am ZOB unterwegs. Plötzlich wurde sie von zwei Männern angesprochen. Einer der Unbekannten entriss ihr daraufhin ihr Handy. Zusammen flüchteten sie in Richtung August-Schmidt-Ring.

Personenbeschreibung:

1. Mann:

-1,80 Meter - ca. 16 Jahre alt - schwarze Jacke mit Schriftzug - helle Jeans - schwarze Schuhe - Mütze und Kapuze

2. Mann:

- 1,80 Meter - ca. 16 Jahre alt - schwarze Jacke - dunkle Jeans - schwarze Schuhe - Mütze und Kapuze

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell