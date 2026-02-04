Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizeibeirat konstituiert sich

Recklinghausen (ots)

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen konnte am Mittwoch, 21. Januar, die Mitglieder des Polizeibeirates zur konstituierenden Sitzung im Polizeipräsidium begrüßen.

"Ich lege großen Wert auf einen konstruktiven Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit" betonte Frau Zurhausen bereits zu Beginn der Sitzung.

Nach der Begrüßung durch die Polizeipräsidentin erfolgte die Wahl des neuen Vorsitzes. Hierbei waren sich die Mitglieder des Polizeibeirates einig. Einstimmig wurde Herr Prof. Dr. Patrick-Benjamin Bök aus Datteln zum Vorsitzenden gewählt. Die Funktion des Stellvertreters übernimmt zukünftig durch Herrn Kubilay Corbaci aus Castrop-Rauxel.

Abschließend erhielten die Mitglieder noch einen ersten Einblick in die Organisation des Polizeipräsidiums Recklinghausen und einen Ausblick auf die nächste Sitzung, in welcher unter anderem die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallentwicklung im Zuständigkeitsbereich des PP Recklinghausen dargestellt werden soll.

Die Mitglieder des Polizeibeirates werden für die Dauer einer Kommunalwahlperiode aus dem Kreistag Recklinghausen und dem Rat der Stadt Bottrop gewählt. Neben bereits bekannten und wiedergewählten Mitgliedern unterstützen auch sieben neue Vertreter die Arbeit im Polizeibeirat.

Der Polizeibeirat ist das Bindeglied zwischen der Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und der Polizei. Seine Aufgabe ist, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen diesen Akteuren zu fördern.

