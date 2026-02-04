PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizeibeirat konstituiert sich

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizeibeirat konstituiert sich
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen konnte am Mittwoch, 21. Januar, die Mitglieder des Polizeibeirates zur konstituierenden Sitzung im Polizeipräsidium begrüßen.

"Ich lege großen Wert auf einen konstruktiven Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit" betonte Frau Zurhausen bereits zu Beginn der Sitzung.

Nach der Begrüßung durch die Polizeipräsidentin erfolgte die Wahl des neuen Vorsitzes. Hierbei waren sich die Mitglieder des Polizeibeirates einig. Einstimmig wurde Herr Prof. Dr. Patrick-Benjamin Bök aus Datteln zum Vorsitzenden gewählt. Die Funktion des Stellvertreters übernimmt zukünftig durch Herrn Kubilay Corbaci aus Castrop-Rauxel.

Abschließend erhielten die Mitglieder noch einen ersten Einblick in die Organisation des Polizeipräsidiums Recklinghausen und einen Ausblick auf die nächste Sitzung, in welcher unter anderem die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallentwicklung im Zuständigkeitsbereich des PP Recklinghausen dargestellt werden soll.

Die Mitglieder des Polizeibeirates werden für die Dauer einer Kommunalwahlperiode aus dem Kreistag Recklinghausen und dem Rat der Stadt Bottrop gewählt. Neben bereits bekannten und wiedergewählten Mitgliedern unterstützen auch sieben neue Vertreter die Arbeit im Polizeibeirat.

Der Polizeibeirat ist das Bindeglied zwischen der Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und der Polizei. Seine Aufgabe ist, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen diesen Akteuren zu fördern.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Telefon: 02361 55 1030
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 10:06

    POL-RE: Recklinghausen: Handy geraubt

    Recklinghausen (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter entrissen einer Hertenerin am Montagnachmittag ihr Handy. Gegen 13:00 Uhr war die 20-Jährige am ZOB unterwegs. Plötzlich wurde sie von zwei Männern angesprochen. Einer der Unbekannten entriss ihr daraufhin ihr Handy. Zusammen flüchteten sie in Richtung August-Schmidt-Ring. Personenbeschreibung: 1. Mann: -1,80 Meter - ca. 16 Jahre alt - schwarze Jacke mit Schriftzug ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:08

    POL-RE: Bottrop: Zwei Jugendliche leicht verletzt - Streit unter mehreren Personen

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem Einsatz am Hauptbahnhof im Ortsteil Lehmkuhle gerufen. Dort kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Aufeinandertreffen zwischen einer größeren Personengruppe (ca. 30 Personen) und Jugendlichen aus Ennigerloh. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die beiden Parteien nach vorherigen Streitigkeiten zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren