POL-RE: Marl: LKW-Fahrer als Zeuge nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Hervester Straße zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei einen LKW-Fahrer, der Angaben zum Vorfall machen könnte. Gegen 04:00 Uhr war ein 24-Jähriger aus Essen mit seinem Auto aus Dorsten kommend auf der Hervester Straße unterwegs. Er befand sich hinter einem LKW (großer LKW, ggf. mit Anhänger). Aus nicht abschließend geklärter Ursache scherte der Essener aus und fuhr dann in den Gegenverkehr. Als ihm ein 43-jähriger Autofahrer aus Haltern am See entgegenkam, versucht er noch auf den Seitenstreifen auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Er kollidierte auch mit der Leitplanke. Keines der Fahrzeuge stieß mit dem LKW zusammen, der sich zum Unfallzeitpunkt auf gleicher Höhe befunden haben muss. Der Mann aus Haltern am See wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei stellte das Auto und auch den Führerschein des Esseners sicher. Das Auto des 43-Jährigen wurde abgeschleppt.

Der Fahrer der LKW und auch andere Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

