Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Handy, Jacke und Geld geraubt
Recklinghausen (ots)
Nach einem Raub am Mittwochnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise.
Um 17:50 Uhr wartete ein 15-Jähriger aus Herten am ZOB auf einen Bus. Plötzlich wurde er von einem bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen. Unter einem Vorwand liefen sie gemeinsam zu einem nahegelegenen Teich. Dort nahm der Unbekannten nach einer kurzen Diskussion das Handy aus der Hand des Herteners und gab ihm eine Ohrfeige. Anschließend forderte er unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seiner Jacke und von Bargeld. Der Hertener übergab dem Jugendlichen Kleingeld und seine schwarze Jacke. Danach flüchtete der Täter.
Personenbeschreibung:
- 15-16 Jahre alt - schlank - schwarze, kurze Haare - schwarze Jacke - beiges Oberteil - beige Hose - schwarze Schuhe von Nike
Der 15-Jährge wurde leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungswagen.
Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
