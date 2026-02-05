PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handy, Jacke und Geld geraubt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub am Mittwochnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Um 17:50 Uhr wartete ein 15-Jähriger aus Herten am ZOB auf einen Bus. Plötzlich wurde er von einem bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen. Unter einem Vorwand liefen sie gemeinsam zu einem nahegelegenen Teich. Dort nahm der Unbekannten nach einer kurzen Diskussion das Handy aus der Hand des Herteners und gab ihm eine Ohrfeige. Anschließend forderte er unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seiner Jacke und von Bargeld. Der Hertener übergab dem Jugendlichen Kleingeld und seine schwarze Jacke. Danach flüchtete der Täter.

Personenbeschreibung:

   - 15-16 Jahre alt - schlank - schwarze, kurze Haare - schwarze 
     Jacke - beiges Oberteil - beige Hose - schwarze Schuhe von Nike

Der 15-Jährge wurde leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungswagen.

Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

