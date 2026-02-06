PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Überfall auf Supermarkt - Täter auf der Flucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann überfiel am Donnerstagabend einen Supermarkt an der Thiestraße im Stadtteil Sythen.

Gegen 20:45 Uhr betrat der Mann das Ladenlokal. Dabei hatte er eine Schusswaffe in der Hand. Von zwei Mitarbeitenden forderte er das Bargeld. Das Geld aus den Kassenschubladen verstaute er in seiner Jackentasche. Anschließend verließ er das Ladenlokal in unbekannte Richtung. Während der Tat hielt sich auch eine Kundin im Kassenbereich auf. Es wurde niemand verletzt.

Zur Suche nach dem Täter setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein. Die Fahndungsmaßnahmen waren bislang ohne Erfolg.

Die Polizei prüft zur Zeit Zusammenhänge zu einer Serie von Raubtaten auf Supermärkte, die im Rahmen der Ermittlungskommission "Ladenschluss" bearbeitet wird.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,80-1,85m groß, 30-40 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Wollmütze/Maske mit Sehschlitzen, schwarze Wollhandschuhe, helle Jacke/Parka, blaue Hose, rundes Gesicht, eventuell dunkelblonde Haare

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

