Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einer Belästigung hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Am Donnerstag gegen 20:00 Uhr stieg eine 21-jährgie Frau aus Münster am Hauptbahnhof in Herne in einen Zug nach Dortmund. Gegen 20:20 Uhr verließ sie wegen gesundheitlicher Probleme den Zug am Bahnhof in Castrop-Rauxel. Mit ihr stieg ein bislang unbekannter Mann aus, der sich dann mehrfach nach ihrem Wohlbefinden erkundigte. Die Frau lehnte seine Hilfe mehrere Male ab. Kurze Zeit später fasste der Unbekannte die 21-Jährige an ihre Taille. Als sie das Gebäude verließen, entfernte sich der Mann.

Personenbeschreibung:

-25-30 Jahre alt - ca. 1,70-1,75 Meter groß - schlank - schwarze Haare - schwarzer, langer Bart - schwarze Jogginghose - weißer Pullover - schwarze Jacke

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell