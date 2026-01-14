Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Wattenheim (ots)

Am heutigen Tag kam es in Wattenheim zu mehreren telefonischen Betrugsversuchen von falschen Polizeibeamten. Mehrere Bürgerinnen und Bürger wurden telefonisch von bislang unbekannten Tätern kontaktiert. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und schilderten, dass Hinweise darauf bestünden, dass Einbrecher bei den betroffenen Bürgern Wertsachen und Bargeld erbeuten wollten.

Hierbei handelt es sich um eine bekannte Masche, bei welcher in aller Regel anschließend die betroffenen Bürger nach ihren im Haus befindlichen Habseligkeiten, wie Edelmetalle und Bargeld ausgefragt werden. Die falschen Polizeibeamten fordern dann diese Wertgegenstände zum Schutz in Verwahrung zu nehmen.

Bisher wurden der Polizei keine vollendeten Taten oder finanzielle Schäden bekannt.

Sollten Sie ebenfalls in gleicher Weise kontaktiert worden sein, melden Sie sich bei ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle oder erstatten Sie Strafanzeige über die Online-Wache.

Tipps zum Schutz gegen derartigen Betrug: Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell