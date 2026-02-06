Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Betrug identifiziert - Fahndung erledigt

Recklinghausen

Seit dem 21. Januar 2026 suchte die Recklinghäuser Polizei nach einer Tatverdächtigen die mit einer EC-Karte unberechtigt Geld an einem Automaten am Hellweg abgehoben haben soll.

Bei der Polizei sind Hinweise eingegangen, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben - die Fahndung hat sich somit erledigt.

Wir bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

