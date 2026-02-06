PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Betrug identifiziert - Fahndung erledigt

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Betrug identifiziert - Fahndung erledigt
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Seit dem 21. Januar 2026 suchte die Recklinghäuser Polizei nach einer Tatverdächtigen die mit einer EC-Karte unberechtigt Geld an einem Automaten am Hellweg abgehoben haben soll.

Bei der Polizei sind Hinweise eingegangen, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben - die Fahndung hat sich somit erledigt.

Wir bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:25

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau belästigt - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einer Belästigung hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Am Donnerstag gegen 20:00 Uhr stieg eine 21-jährgie Frau aus Münster am Hauptbahnhof in Herne in einen Zug nach Dortmund. Gegen 20:20 Uhr verließ sie wegen gesundheitlicher Probleme den Zug am Bahnhof in Castrop-Rauxel. Mit ihr stieg ein bislang unbekannter Mann aus, der sich dann mehrfach nach ihrem Wohlbefinden erkundigte. Die Frau ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:47

    POL-RE: Bottrop/ Recklinghausen: "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Bargeld

    Recklinghausen (ots) - Bottrop: Am Donnerstagnachmittag (13:00 Uhr) nahm ein Senior aus Bottrop einen Anruf entgegen. Am Telefon meldete sich eine Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab und ihm dann vorgaukelte, dass seine Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht habe. Sie brachte den Senior dazu, kurze Zeit später einem bislang unbekannten Abholer Bargeld und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren