Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Exhibitionist belästigt Jugendliche

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann machen können, der am Sonntagabend mehrere Jugendliche belästigt hat. Gegen 21:25 Uhr saß eine Gruppe von Freunden in einem Auto auf einem Parkplatz am Landwehrbach. Neben ihnen hielt ein schwarzes Fahrzeug, aus dem ein bislang unbekannter Mann ausstieg. Er öffnete seine Hose und manipulierte an seinem Glied. Die Freunde (15 - 18 Jahre alt aus Herne)fuhren davon und informierten die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,85 Meter -1,90 Meter - 40-45 Jahre alt - athletische 
     Statur- kurze, schwarz-graue Haare- lange schwarze Jacke - 
     schwarze Jeans

Er war vermutlich mit einem schwarzen Auto mit einem Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis unterwegs. Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
