Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahmen - Polizei stellt Ladendiebe

Recklinghausen (ots)

Eine Streife war am Samstagabend im Bereich der Recklinghäuser Innenstadt unterwegs. Gegen 18:40 Uhr wurden die Beamten auf zwei Männer aufmerksam, die große Plastiktüten bei sich trugen und bei Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen. Am Kurfürstenwall konnte die Streifenbesatzung die beiden Männer stellen. In den Taschen konnten die Polizisten mehrere hochwertige Trainingsanzüge mit noch vorhandenen Preisschildern und Diebstahlssicherungen auffinden. Ermittlungen an einen Bekleidungsgeschäft an der Schaumburgstraße erhärteten den Verdacht des Ladendiebstahls. Bei den Männern handelt es sich um einen 20-Jährigen und einen 19-Jährigen. Beide sind aktuell in Düren gemeldet. Die Polizei nahm sie vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren ein.

