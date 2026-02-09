Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Polizei hofft nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstagnachmittag (14:00 Uhr) bis Sonntag (01:50 Uhr) die Haustür eines Reihenmittelhauses auf. Im Objekt wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Das Wohnhaus steht an der Straße "Heimbruch".

Dorsten:

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Talaue ein. Dazu hebelten sie eine Nottür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden Lebensmittel gestohlen. Vermutlich flüchteten sie über den Einstiegsweg.

Recklinghausen:

Am frühen Samstagmorgen (ca. 04:30 Uhr) kam es an der Bochumer Straße zu einem Einbruch in ein Gemeindehaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten zwei Männer ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in den Gemeindesaal. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Büro. Dort rissen sie einen Tresor aus einer Verankerung und luden diesen in Auto ein. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Unbekannten bei der Flucht beobachten. Sie waren vermutlich mit einem Opel Corsa unterwegs.

Oer-Erkenschwick:

Im Zeitraum von Freitag (16:30 Uhr) bis Samstagvormittag (11:30 Uhr) stahlen Unbekannte fünf Roller aus einer Scheune an der Recklinghäuser Straße. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter eine Tür auf, um so in das Objekt zu gelangen. Aktuell liegen der Polizei keine Hinweise vor.

Marl:

Nach einem Einbruch an der Brüderstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Samstagabend (18:45 Uhr bis 19:20 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut und nahmen bei ihrer Flucht Modeschmuck mit. Im Hausflur kamen einem Zeugen zwei Männer entgegen. Sie hatten schwarze kurze Haare, trugen einen Vollbart, waren ca. 1,75 Meter groß und schlank. Bei den Männern könnte es sich um die Einbrecher handeln.

Mit Bargeld konnten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch an der Joseph-Haydn-Straße flüchten. Die Unbekannten kletterten vermutlich auf einen Balkon und hebelten dann die Balkontür auf. Der Einbruch passierte am Samstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:50 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell