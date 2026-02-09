Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Raubdelikte - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend kam es im Bereich des Hauptbahnhofes zu zwei aufeinanderfolgenden Raubdelikten.

Gegen 19:55 Uhr folgte eine Gruppe von sieben jungen Männern, einem 17-jährigen Jugendlichen aus Recklinghausen, vom Busbahnhof in die Vorhalle des Hauptbahnhofs. Im Bereich der Unterführung zur Ludwig-Erhard-Allee drückten sie den Recklinghäuser gegen eine Wand. Dort traten und schlugen sie ihn. Durch laute Hilferufe ließ die Gruppe von dem Jugendlichen ab. Der 17-Jährige stellte kurz darauf fest, dass sie ihm seine Kopfhörer entwendet hatten. Er wurde durch den Vorfall schwer verletzt. Die Tatverdächtigen sollen ca. 17-20 Jahre alt sein. Der 17-Jährige konnte eine Person näher beschreiben.

Gegen 20:50 Uhr meldete sich ein 14-jähriger Recklinghäuser bei der Leitstelle und erklärte, ebenfalls von einer Gruppe Jugendlicher angegangen worden zu sein. Unter Vorhalt eines Messers wurde er vom Busbahnhof zum Mitgehen in Richtung Ludwig-Erhard-Allee bewegt. Im Bereich des Ossenbergweges haben die Jugendlichen ihn dann zur Herausgabe seiner Schuhe, Jacke und eines Gürtels genötigt. Der 14-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen führte die Polizei zu einer Gruppe von Jugendlichen, die sich gegen 21:00 Uhr am Busbahnhof (Haltestelle Martinistraße) aufhielt. Beim Anblick der Polizei entfernten sie sich in verschiedene Richtungen. Insgesamt gelang es der Polizei gemeinsam mit der Bundespolizei, fünf Personen zu kontrollieren. Ein 16-jähriger Marler, steht aufgrund der gleichen Beschreibung im Verdacht, an beiden Raubtaten beteiligt zu sein. Bei ihm wurde ein Messer gefunden. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiwache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell