Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Samstagabend (24. Januar 2026) ist es in Henstedt-Ulzburg im Wohldweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr vermutlich über ein Fenster Zutritt zu dem Keller des Wohngebäudes. Danach durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten im Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Unter anderem wurden nach ersten Erkenntnissen Schmuck in Form von Ringen, Ketten und Armreifen entwendet.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

