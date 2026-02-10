Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt auf der Flucht

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am Montagabend wurde ein Mann mutmaßlich durch einen 28-jährigen Recklinghäuser schwer verletzt - der Tatverdächtige flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 17:30 Uhr in einer Wohnung an der Bochumer Straße zu einem Streit zwischen dem 28-Jährigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin (24-Jährige aus Recklinghausen). Im Verlauf des Streits soll der Recklinghäuser die 24-Jährige geschlagen und auch das gemeinsame Kind (vier Monate alt) verletzt haben. Ein 50-Jähriger aus Recklinghausen, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, geriet in die Auseinandersetzung. Kurze Zeit später verlagerte sich der Streit auf den Gehweg vor dem Mehrfamilienhaus. Dabei soll der 28-Jährige dem 50-Jährigen zwei Stichverletzungen zugefügt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit einem schwarzen Audi A6. Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung ein. Bisher konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Ein Rettungswagen brachte den 50-Jährigen in ein Krankenhaus. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine andere Klinik geflogen. Eine Lebensgefahr konnte gestern Abend nicht ausgeschlossen werden. Auch der Säugling und die 24-Jährige wurden in ein Krankenhaus gefahren. Bei beiden besteht keine Lebensgefahr. Für die andauernden Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

