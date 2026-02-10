PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Gestern Abend gegen 19:00 Uhr wurde einer 19-jährigen Bottroperin von zwei Unbekannten die Handtasche entrissen und anschließend Bargeld aus ihrem Portemonnaie entwendet.

Die 19-Jährige befand sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Ehrenparks, als sie von einer ihr unbekannten Frau gestoppt wurde. Als sie die Frau nach ihrem Anliegen fragte, trat eine männliche Person aus einem Busch hervor und zerrte an ihrer Handtasche. Die Bottroperin hielt an der Tasche fest, bis der Riemen riss. Dem Tatverdächtigen gelang es, die auf den Boden gefallene Tasche zu fassen und aus dem Portemonnaie das Bargeld zu entnehmen. Die Tatverdächtigen entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die 19-Jährige blieb unverletzt und konnte die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: 1.Person: weiblich, ca. 165 m groß, 18-19 Jahre alt, schmale Statur, blasse Haut, dunkle Haare, dunkle Oberbekleidung, lange dunkelfarbene Daunenjacke ohne Fell, weiße Turnschuhe

2.Person: männlich, ca. 165 m groß, 30-40 Jahre alt, Baseballkappe, langes Haar zum Dutt gebunden, Schal über die Nase, ungepflegte Hände

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

