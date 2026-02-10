Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei unbekannte Männer nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Bei einer Fahndung nach einem Ladendiebstahl bittet die Polizei um Mithilfe.

Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten eine große Menge Kaffee aus einem Lebensmittelgeschäft an der Ewaldstraße. Die Männer wurden bei der Tat durch die Videokamera des Lebensmittelgeschäftes erfasst. Die Fotos der Überwachungskamera finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/194503

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

