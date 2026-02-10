PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zwei unbekannte Männer nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos

POL-RE: Herten: Zwei unbekannte Männer nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Bei einer Fahndung nach einem Ladendiebstahl bittet die Polizei um Mithilfe.

Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten eine große Menge Kaffee aus einem Lebensmittelgeschäft an der Ewaldstraße. Die Männer wurden bei der Tat durch die Videokamera des Lebensmittelgeschäftes erfasst. Die Fotos der Überwachungskamera finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/194503

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 12:39

    POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Kripo ermittelt Tatverdächtige nach Einbrüchen und Raub

    Recklinghausen (ots) - Anfang des Jahres kam es an der Niederstraße in Recklinghausen und an der Scherlebecker Straße in Herten zu Einbrüchen mit Gullydeckeln (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6190491) - nach umfangreichen Ermittlungen ergab sich gegen fünf Jugendliche ein Tatverdacht. Die Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und kommen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:20

    POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Raub gesucht

    Recklinghausen (ots) - Gestern Abend gegen 19:00 Uhr wurde einer 19-jährigen Bottroperin von zwei Unbekannten die Handtasche entrissen und anschließend Bargeld aus ihrem Portemonnaie entwendet. Die 19-Jährige befand sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Ehrenparks, als sie von einer ihr unbekannten Frau gestoppt wurde. Als sie die Frau nach ihrem Anliegen fragte, trat eine männliche Person aus einem Busch ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:19

    POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt auf der Flucht

    Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: Am Montagabend wurde ein Mann mutmaßlich durch einen 28-jährigen Recklinghäuser schwer verletzt - der Tatverdächtige flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 17:30 Uhr in einer Wohnung an der Bochumer Straße zu einem Streit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren