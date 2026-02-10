Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Zwei unbekannte Männer nach Ladendiebstahl gesucht - mit Fotos
Recklinghausen (ots)
Bei einer Fahndung nach einem Ladendiebstahl bittet die Polizei um Mithilfe.
Zwei bislang unbekannte Männer entwendeten eine große Menge Kaffee aus einem Lebensmittelgeschäft an der Ewaldstraße. Die Männer wurden bei der Tat durch die Videokamera des Lebensmittelgeschäftes erfasst. Die Fotos der Überwachungskamera finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/194503
Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen auf den Fotos machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell