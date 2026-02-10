PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dortmund/ Recklinghausen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Dortmund nach Einsatz der Dienstwaffe in Waltrop

Recklinghausen (ots)

Heute Nachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Seniorenzentrum, bei dem die Einsatzkräfte die Dienstwaffe einsetzten.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Dortmund unter Federführung der Staatsanwaltschaft Bochum die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hier finden Sie die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6214443

Medienauskünfte erteilt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bochum zu den Bürozeiten die Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231-132-1020.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 12:39

    POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Kripo ermittelt Tatverdächtige nach Einbrüchen und Raub

    Recklinghausen (ots) - Anfang des Jahres kam es an der Niederstraße in Recklinghausen und an der Scherlebecker Straße in Herten zu Einbrüchen mit Gullydeckeln (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6190491) - nach umfangreichen Ermittlungen ergab sich gegen fünf Jugendliche ein Tatverdacht. Die Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und kommen ...

  • 10.02.2026 – 10:20

    POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Raub gesucht

    Recklinghausen (ots) - Gestern Abend gegen 19:00 Uhr wurde einer 19-jährigen Bottroperin von zwei Unbekannten die Handtasche entrissen und anschließend Bargeld aus ihrem Portemonnaie entwendet. Die 19-Jährige befand sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Ehrenparks, als sie von einer ihr unbekannten Frau gestoppt wurde. Als sie die Frau nach ihrem Anliegen fragte, trat eine männliche Person aus einem Busch ...

