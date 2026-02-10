Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dortmund/ Recklinghausen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Dortmund nach Einsatz der Dienstwaffe in Waltrop

Recklinghausen (ots)

Heute Nachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Seniorenzentrum, bei dem die Einsatzkräfte die Dienstwaffe einsetzten.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Dortmund unter Federführung der Staatsanwaltschaft Bochum die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hier finden Sie die Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6214443

Medienauskünfte erteilt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bochum zu den Bürozeiten die Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231-132-1020.

