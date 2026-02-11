Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/PP Dortmund: Nachtrag zu: Einsatz der Dienstwaffe in Waltrop

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Dortmund

Wie bereits berichtet, kam es am 10. Februar nach einer Bedrohungssituation zu einer tödlichen Schussabgabe durch Polizeibeamte der Polizei Recklinghausen. Ein 53-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb später im Krankenhaus.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6214443

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bedrohte der Mann aus Waltrop seine Mutter sowie seine Schwester mit einem Messer in dem Seniorenzentrum. Die Schwester erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mann war dort zu Besuch.

Nach dem Eintreffen der Polizisten, bedrohte der 53-Jährige auch diese mit Messern. Ein Beamter gab zwei Schüsse mit seiner Dienstwaffe ab, die beide den Waltroper trafen und ihn verletzten. Die Schüsse waren todesursächlich.

Nach jetzigen Erkenntnissen gibt es bei dem Waltroper Hinweise auf eine psychische Erkrankung und dass er im Kontext einer Psychose gehandelt haben könnte.

Die Staatsanwaltschaft Bochum prüft unter anderem derzeit die Rechtmäßigkeit der Schussabgabe.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Theresa Stritzke Telefon: 0231/132-1026 E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell