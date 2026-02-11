PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/PP Dortmund: Nachtrag zu: Einsatz der Dienstwaffe in Waltrop

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Dortmund

Wie bereits berichtet, kam es am 10. Februar nach einer Bedrohungssituation zu einer tödlichen Schussabgabe durch Polizeibeamte der Polizei Recklinghausen. Ein 53-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb später im Krankenhaus.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6214443

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen bedrohte der Mann aus Waltrop seine Mutter sowie seine Schwester mit einem Messer in dem Seniorenzentrum. Die Schwester erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mann war dort zu Besuch.

Nach dem Eintreffen der Polizisten, bedrohte der 53-Jährige auch diese mit Messern. Ein Beamter gab zwei Schüsse mit seiner Dienstwaffe ab, die beide den Waltroper trafen und ihn verletzten. Die Schüsse waren todesursächlich.

Nach jetzigen Erkenntnissen gibt es bei dem Waltroper Hinweise auf eine psychische Erkrankung und dass er im Kontext einer Psychose gehandelt haben könnte.

Die Staatsanwaltschaft Bochum prüft unter anderem derzeit die Rechtmäßigkeit der Schussabgabe.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Theresa Stritzke Telefon: 0231/132-1026 E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw/

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1030 - 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 10:01

    POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht - Kind leicht verletzt

    Recklinghausen (ots) - "Am Allhagen" kam es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Jungen aus Gladbeck und einem E-Scooter - die Fahrerin des E-Scooters setzte ihre Fahrt fort. Gegen 13:15 Uhr wollte der 8-Jährige die Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt stieß er mit einem E-Scooter zusammen. Auf dem Roller befanden sich zwei Jugendliche, die in Fahrtrichtung Bottroper Straße unterwegs waren. Durch ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:50

    POL-RE: Oer-Erkenschwick: Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

    Recklinghausen (ots) - An der Zillestraße waren gestern Abend mutmaßliche Betrüger unterwegs - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Gegen 18:00 Uhr klingelten zwei Männer bei einer Seniorin aus Oer-Erkenschwick. Sie gaukelten ihr vor, für eine Wohnungsgesellschaft zu arbeiten und Messungen vornehmen zu müssen. Unter diesem Vorwand verschafften sie sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren