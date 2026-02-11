Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht - Kind leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

"Am Allhagen" kam es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Jungen aus Gladbeck und einem E-Scooter - die Fahrerin des E-Scooters setzte ihre Fahrt fort. Gegen 13:15 Uhr wollte der 8-Jährige die Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt stieß er mit einem E-Scooter zusammen. Auf dem Roller befanden sich zwei Jugendliche, die in Fahrtrichtung Bottroper Straße unterwegs waren. Durch den Zusammenstoß stürzten alle Beteiligten, die jungen Frauen stiegen dann aber wieder auf den Roller und fuhren davon. Der 8-Jährige wurde leicht verletzt. Zusammen mit seinen Eltern informierte er die Polizei. Die Jugendlichen sollen 16-17 Jahre alt gewesen sein und lange blonde bzw. lange hellbraune Haare gehabt haben. Hinweise zu dem Unfall werden durch das Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

