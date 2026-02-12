Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletze nach Auseinandersetzung

Recklinghausen (ots)

In der Innenstadt kam es gestern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 17-jähriger Recklinghäuser wurde gegen 16:30 Uhr im Bereich der Straßen Paulsörter/ Schwertfegergasse von einer Gruppe junger Männer geschlagen und getreten. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger soll dem 17-Jährigen auch mit dem Griff eines Messers geschlagen haben. Als ein 16-Jähriger, ebenfalls aus Recklinghausen, ihm zur Hilfe kam, wurde er mit Pfefferspray besprüht, bevor sich die Gruppe letztlich entfernte. Ursächlich für die Auseinandersetzung soll ein zurückliegender Streit sein. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Beteiligten dort verabredet. Beide Jugendlichen wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 17-Jährige wurde schwer und der 16-Jährige leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 zu melden.

