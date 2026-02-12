Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Polizeipräsenz und gute Zusammenarbeit mit den Ordnungskräften der Stadt Herten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Recklinghausen (ots)

Sicherheit, Ordnung und Prävention - Ziele innerhalb der Stadt Herten, für die sowohl die Polizei Recklinghausen als auch die Stadtverwaltung verantwortlich sind.

Zur Umsetzung der Ziele bestehen bereits gute Kooperationen zwischen beiden Institutionen. Ein sichtbares Zeichen dieser Kooperationen sind die gemeinsamen Streifengänge, die regelmäßig jeden Freitag während des Wochenmarktes in der Hertener Innenstadt stattfinden. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr sind Kräfte des Bezirks- und Schwerpunktdienstes (BSD) der Polizei als auch des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt gemeinsam unterwegs. Ziel der gemeinsamen Streifengänge ist es, frühzeitig ansprechbar zu sein, Konflikte präventiv zu vermeiden und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

"Durch die gemeinsame Präsenz setzen wir ein Zeichen, dass Stadt und Polizei zusammen Verantwortung für ein sicheres Herten übernehmen. Mein Ziel ist dabei auch, das Sicherheitsempfinden der Menschen in Herten zu stärken. Auch einzelne Straftaten sind leider geeignet, dass Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu stören, da müssen wir immer wieder gegenhalten", erklärt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

"Viele Bürgerinnen und Bürger bestätigen mir, wie sehr sie es schätzen, wenn Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes im Stadtgebiet präsent und ansprechbar sind. Das vermittelt Nähe und Sicherheit. Als Bürgermeister ist es mir wichtig, diese Rückmeldungen ernst zu nehmen und genau hinzuhören," so Hertens Bürgermeister Fred Toplak.

"Der direkte Austausch zwischen Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst hat sich dabei als sehr effektiv erwiesen", sagt Thorsten Padberg, Leiter des BSD in Herten. "Durch den kontinuierlichen Austausch und das abgestimmte Vorgehen können Anliegen der Bevölkerung schnell aufgenommen und situationsgerecht bearbeitet werden."

Die Polizeiwache Herten befindet sich "Am Wilhelmsplatz" und ist aufgrund der Innenstadtnähe schnell für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Sie liegt nur wenige Gehminuten vom Busbahnhof bzw. der Herrmannstraße (Einkaufsstraße Innenstadt) entfernt. Über einen Fußweg von der Theodor-Heuss-Straße, in Höhe der Hausnummer 35, ist die Wache ebenfalls zu erreichen.

Diese Polizeiwache ist eine "24-Stunden-Wache". Das heißt, dass die Hertenerinnnen und Hertener hier rund um die Uhr (24 Std./ 7 Tage die Woche) Polizeibeamte des BSD als Ansprechpartner haben. Zusätzlich sind jedem Stadtteil Polizeibeamte zugeteilt, die arbeitstäglich in ihrem jeweiligen Bezirk unterwegs sind.

Hier ist eine Auflistung der Bezirke mit den jeweiligen Polizeibeamten: https://recklinghausen.polizei.nrw/bezirks-und-schwerpunktdienst-herten

Unabhängig von der Besetzung der Wache und dem dort ansässigen Bezirks- und Schwerpunktdienst werden Polizeieinsätze, die über den Notruf (110) gemeldet werden, zentral von der Leitstelle der Polizei in Recklinghausen koordiniert. Um schnellstmögliches Handeln zu gewährleisten werden dort die Einsätze priorisiert und die nächstliegenden Einsatzkräfte des Wach- und Wechseldienstes zum Einsatzort entsandt. Gemäß eines Streifenbezirkskonzepts werden durchgängig Streifenkräfte für den Bereich Herten vorgehalten.

Darüber hinaus befinden sich Kräfte der Direktion Verkehr für gezielte Maßnahmen der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet. Ebenso können Zivilkräfte im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung im Hertener Stadtgebiet unterwegs sein. In der Regel sind sie bewusst nicht als Polizeibeamte erkennbar. Alle Polizeikräfte wehren Gefahren ab, bekämpfen die Kriminalität und sorgen für (Verkehrs-) Sicherheit auf den Straßen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell