Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Paketzusteller stellt Paketdieb

Gelsenkirchen (ots)

Mit der Hilfe einer aufmerksamen Zeugin gelang es einem 24-jährigen Paketzusteller, einen Paketdieb auf der Mittelstraße in Erle zu stellen. Eine 28 Jahre alte Gelsenkirchenerin beobachtete am Dienstag, 3. Februar 2026, wie sich ein Mann gegen 13.20 Uhr an einem geparkten Auslieferungsfahrzeug zu schaffen machte und die Schiebetür öffnete. Sie alarmierte daraufhin den Paketzusteller, der sah, wie der Tatverdächtige das Fahrzeug mit mehreren Paketen in der Hand verließ. Er konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den 56 Jahre alten Tatverdächtigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige.

