Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin mit Hund

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall am Montag (09.02.) sucht die Polizei nach einem Radfahrer.

Als eine Frau mit ihrem Hund auf dem Gehweg in Höhe der Sparkasse an der Wilhelmstraße unterwegs war, geriet ein Radfahrer in die Leine. Durch den Ruck an der Leine fiel die 66-jährige Frau zu Boden. Der Radfahrer kümmerte sich zunächst und begleitete sie nach Hause. Als die Frau ihr Handy holen wollte, fuhr der Unbekannte davon - seine Personalien hinterließ er nicht. Die Geschehnisse fanden in der Zeit zwischen 13:55 und 14:15 Uhr statt. Durch den Sturz wurde die Castroperin leicht verletzt.

Beschreibung des Radfahrers: dunkles Trekkingfahrrad, neonfarbene Outdoorjacke, Mütze, Sonnenbrille, graue Haare, ca. 55 bis 60 Jahre alt

Zeugen oder auch der Radfahrer selbst, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

