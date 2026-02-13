Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Kamelle statt Krawalle

Recklinghausen (ots)

Die närrischen Tage werden von der Polizei im Kreis Recklinghausen und Bottrop mit verstärkter Präsenz begleitet, um für Sicherheit zu sorgen und bei Bedarf schnell helfen zu können.

Während der närrischen Tage weist die Polizei Recklinghausen auf die Bedeutung eines verantwortungsbewussten Verhaltens hin: Karneval soll Spaß machen - friedlich, respektvoll und ohne Gewalt. Die Polizei Recklinghausen appelliert daher an alle Feiernden, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen und Konflikte nicht eskalieren zu lassen. "Unser Ziel ist ein insgesamt ruhiger Verlauf der Karnevalstage. Wenn alle Rücksicht aufeinander nehmen und Regeln einhalten, steht einer störungsfreien Karnevalszeit nichts entgegen", ergänzt Polizeipräsidentin Zurhausen.

Die Polizei Recklinghausen weist zudem darauf hin, auf Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr konsequent zu verzichten. Wer feiern möchte, sollte sich bereits im Vorfeld informieren, wie er oder sie sicher nach Hause kommt - sei es mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Taxi oder vorab organisierten Fahrgemeinschaften. Schon geringe Mengen Alkohol oder der Konsum von Drogen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und schwere Unfälle verursachen. Auch der Restalkohol im Körper darf nicht unterschätzt werden. Während der gesamten Karnevalstage führt die Polizei im Kreis Recklinghausen und Bottrop daher verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Alkohol- und Drogensünder durch.

Um die Feierlichkeiten nicht frühzeitig beenden zu müssen, gibt die Polizei Recklinghausen noch ein paar Präventionstipps:

- Trinken Sie keinen Alkohol und nehmen Sie keine Drogen, wenn Sie ein Kraftfahrzeug führen wollen! - Lassen Sie Ihre Getränke zum Schutz vor K.O.-Tropfen nicht unbeaufsichtigt! - Achten Sie auf Ihre Kostümwahl! Tragen Sie keine Spielzeugwaffen, die echt aussehen. Sie könnten andere Menschen verunsichern und einen Polizeieinsatz auslösen! - Gehen Sie erkennbaren Konflikten aus dem Weg! Informieren Sie frühzeitig die Polizei! - Kostümierte Taschendiebe sind im Gedränge unterwegs! Achten Sie auf Ihre Wertsachen! - Respektieren Sie die Grenzen Anderer! - Respektieren Sie die Polizeikräfte. Wir sind für Ihre Sicherheit im Einsatz!

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell