Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Bottrop/ Gladbeck: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Nach einem Einbruch an der Hülsbergstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Informationen öffneten die Unbekannten ein gekipptes Fenster einer Erdgeschosswohnung und gelangten so in das Objekt. Die Täter durchsuchten die Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Der Einbruch passierte am Donnerstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr bis 18:50 Uhr.

Bottrop:

An der Schlaunstraße brachen bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus ein. Dazu hebelten die Einbrecher die Terassentür auf und verschafften sich so Zugang zur Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen bei ihrer Flucht mehrere Uhren und Bargeld mit. Die Tatzeit liegt am Donnerstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 22:40 Uhr.

Gladbeck:

In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Kindergarten an der Breukerstraße. Sie durchwühlten sämtliche Räume flüchteten vermutlich aber ohne Diebesgut.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell