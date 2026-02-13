PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Bottrop/ Gladbeck: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Nach einem Einbruch an der Hülsbergstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Informationen öffneten die Unbekannten ein gekipptes Fenster einer Erdgeschosswohnung und gelangten so in das Objekt. Die Täter durchsuchten die Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Der Einbruch passierte am Donnerstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr bis 18:50 Uhr.

Bottrop:

An der Schlaunstraße brachen bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus ein. Dazu hebelten die Einbrecher die Terassentür auf und verschafften sich so Zugang zur Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume und nahmen bei ihrer Flucht mehrere Uhren und Bargeld mit. Die Tatzeit liegt am Donnerstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 22:40 Uhr.

Gladbeck:

In der vergangenen Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Kindergarten an der Breukerstraße. Sie durchwühlten sämtliche Räume flüchteten vermutlich aber ohne Diebesgut.

Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 12:42

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin mit Hund

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Unfall am Montag (09.02.) sucht die Polizei nach einem Radfahrer. Als eine Frau mit ihrem Hund auf dem Gehweg in Höhe der Sparkasse an der Wilhelmstraße unterwegs war, geriet ein Radfahrer in die Leine. Durch den Ruck an der Leine fiel die 66-jährige Frau zu Boden. Der Radfahrer kümmerte sich zunächst und begleitete sie nach ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 07:48

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Kamelle statt Krawalle

    Recklinghausen (ots) - Die närrischen Tage werden von der Polizei im Kreis Recklinghausen und Bottrop mit verstärkter Präsenz begleitet, um für Sicherheit zu sorgen und bei Bedarf schnell helfen zu können. Während der närrischen Tage weist die Polizei Recklinghausen auf die Bedeutung eines verantwortungsbewussten Verhaltens hin: Karneval soll Spaß machen - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren