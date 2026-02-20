Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, L 443

Lkr. Tuttlingen) Auto eines betrunkenen Autofahrers rollt auf Gegenfahrbahn (19.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es auf der Landesstraße 443 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem wegrollenden Citroen und einem Ford.

Nach Angaben eines Zeugen stand der unbeleuchtete Citroen eines 64-jährigen Mannes gegen 23:15 Uhr auf der Fahrbahn der L 443 zwischen Stetten und Mühlheim. Der Fahrer stand angelehnt an seinem Fahrzeug, als sich der Wagen offensichtlich selbstständig machte und auf die Gegenfahrbahn rollte. Ein 24-jähriger Mann, der in Richtung Mühlheim fuhr, konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zwischen seinem Ford und dem Citroen nicht mehr vermeiden.

Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe bislang nicht beziffert werden kann.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 64-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab etwa 1,6 Promille. Der Mann musste daher nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell