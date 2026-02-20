PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B313, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B313 zwischen Hoppetenzell und Zizenhausen (19.02.2026)

Stockach, B313 (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 313 zwischen Hoppetenzell und Zizenhausen ein Unfall ereignet. Gegen 15.30 Uhr war eine 61-jährige Audi-Fahrerin in Richtung Stockach unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Hoppetenzell setzte sie auf Höhe einer Einmündung zum Überholen eines vorausfahrenden VW Golf eines 60-Jährigen an, der jedoch zeitgleich nach links abbog. In der Folge prallte der Golf in die Beifahrerseite des Audis. An beiden Autos, die weiterhin fahrbereit waren, entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

