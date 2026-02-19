Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) Unbekanntes Fahrzeug drängt 52-jährigen Opel-Fahrer ab und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (18.02.2026)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Mittwochmorgen im Baustellenbereich der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Rottweil gekommen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr gegen 09:30 Uhr den linken Fahrstreifen innerhalb einer Baustelle in Richtung Singen. Am Ende des Baustellenbereichs folgte der mutmaßliche SUV oder Sprinter nicht der Verkehrsführung nach links, sondern fuhr geradeaus weiter auf den rechten Fahrstreifen. Ein neben dem Fahrzeug befindlicher 52-jähriger Opel-Fahrer musste daher nach rechts ausweichen, wo der Wagen mit der Baustellenabsicherung kollidierte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte der bislang unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil unter Tel. 0741 348790 entgegen.

