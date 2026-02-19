POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) 31-Jährige missachtet Vorfahrt: 35.000 Euro Sachschaden (18.02.2026)
Trossingen (ots)
Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung der Tuninger Straße zur Heinz-Mecherlein-Straße ist am Mittwochnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden.
Eine 31-jährige Frau war gegen 17:00 Uhr mit ihrem Volvo auf der Tuninger Straße in Richtung Weigheim unterwegs. Beim Überqueren der Heinz-Mecherlein-Straße übersah sie den in Richtung Schura fahrenden Toyota einer 62-Jährigen. Bei der heftigen Kollision im Kreuzungsbereich wurden beide Fahrzeuge total beschädigt.
Die 62-Jährige wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.
