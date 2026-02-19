PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unbekannte dringen in Gaststätte Seeräuber ein - Polizei sucht Zeugen (17./18.02.2026)

Reichenau (ots)

Der Polizeiposten Allensbach sucht Zeugen zu einem Hausfriedensbruch, zu dem es im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochmittag in der Hermanus-Contractus-Straße gekommen ist. Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu den Innenräumen der Gaststätte Seeräuber, mutmaßlich, um dort lediglich zu verweilen.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstagmittag, 13 Uhr, und Mittwochmittag, 14.45 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Lokals am Yachthafen beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Eindringlinge geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07533 99700-0 beim Polizeiposten Allensbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

