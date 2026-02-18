Polizeipräsidium Konstanz

Deißlingen, B 27

Lkr. Rottweil) Unfallflucht nach Überholmanöver - etwa 20.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (18.02.2026)

Deißlingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 27.

Ein 45-jähriger Mann war gegen 08:00 Uhr mit seinem Audi von Deißlingen in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs. Kurz vor der Brücke über die Bundesstraße 523 wechselte der Fahrer auf den linken Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen. Ohne auf den bereits überholenden Audi zu achten, setzte ein ebenfalls hinter dem Lkw fahrender, mutmaßlicher BMW der X-Reihe zum Überholen an. Der 45-Jährige musste daher stark abbremsen und ausweichen, wobei er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro zu kümmern, setzte der bislang unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum unfallflüchtigen Fahrzeug aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

