Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Selgetsweiler, Lkr. Konstanz) Dieb "bedient" sich in Hofladen (16.02.2026)

Hohenfels, Selgetsweiler (ots)

Am Montagabend hat sich ein Dieb in einem Hofladen an der Sentenharter Straße "bedient". Gegen 18 Uhr begab sich der Unbekannte in den Verkaufsraum, wo er die Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag, aus einem Kühlschrank einige Schachteln Eier und Fleischtüten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aus einer zuvor aufgebrochenen Gefriertruhe entwendete.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell