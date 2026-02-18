PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Autobahn (18.02.2026)

Singen, A81 (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen Autobahnkreuz Hegau und Schaffhausen entstanden. Auf Höhe der Anschlussstelle Singen wechselte ein 35-Jähriger mit einem Sattelzug von der rechten auf die linke Spur, um einem anderen Laster das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Dabei übersah der 35-Jährige einen von hinten kommenden VW Passat eines 29-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren