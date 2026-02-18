Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Autobahn (18.02.2026)

Singen, A81 (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen Autobahnkreuz Hegau und Schaffhausen entstanden. Auf Höhe der Anschlussstelle Singen wechselte ein 35-Jähriger mit einem Sattelzug von der rechten auf die linke Spur, um einem anderen Laster das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Dabei übersah der 35-Jährige einen von hinten kommenden VW Passat eines 29-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell