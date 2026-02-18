Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6158, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - 38-Jähriger verletzt (17.02.2026)

Singen, K6158 (ots)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Kreisstraße 6158 zwischen Radolfzell und Überlingen am Ried ein Unfall ereignet. Kurz nach Mittag war ein 38-Jähriger mit einem BMW in Richtung Überlingen a.R. unterwegs. Nach dem Kreisverkehr Rickelshausen kam der Wagen auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Straße ab, streifte einen ordnungsgemäß geparkten Dacia, geriet ins Schleudern und überschlug sich infolgedessen mehrfach ehe das Auto auf einem Feld auf dem Dach liegenblieb. Nachdem sich der 38-Jährige selbstständig aus dem demolierten BMW befreien konnte, kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, der Schaden am Dacia dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen. Während der Unfallaufnahme war die K6158 für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

